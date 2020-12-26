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قرار عاجل من الملك سلمان بخصوص مجلس تعاون دول الخليج

الملك سلمان
الملك سلمان
 
السبت، 26-12-2020 02:20 م متابعات- أمينة عبد العال

كلف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بنقل الدعوات إلي القادة للمشاركة في أعمال الدورة  41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي سيعقد في 5 يناير 2021 .
 و قال الحجرف في تصريحات صحفية : " تشرفت اليوم بتسليم دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله  لحضور الدورة الواحد والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية بتاريخ 5 يناير 2021، و لقد تشرفت بتسليم الدعوة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم السبت 26 ديسمبر 2020 في مدينة دبي".
وأشار إلي  إن انعقاد القمة الواحد والأربعين في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم دليل راسخ على الأهمية البالغة التي يوليها أصحاب الجلالة والسمو قاده دول المجلس  حفظهم الله لتعميق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وخلق آفاق جديدة للمواطن الخليجي على المدى الطويل، لافتا إلي أن المجلس يدخل العقد الخامس من مسيرته المباركة بمنجزات راسخة وتعاون كبير وتطلع مشترك للمستقبل البناء والمشرق بإذن الله لتحقيق تطلعات وطموحات المواطن الخليجي، تبدأ بالتركيز على آفاق وطموح الشباب الخليجي والعمل المشترك على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة الصحية وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الدول الصديقة".
 

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