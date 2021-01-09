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قرار عاجل من الملك سلمان بخصوص المتبرعين بالدم

الملك سلمان
الملك سلمان
 
السبت، 09-01-2021 08:59 ص متابعات- أمينة عبد العال
أصدر خادم الحرمين الشرفيين الملك سلمان بن عبد العزيز قرار عاجل بالموافقة علي منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 60 مواطن نظير تبرعهم بالدم 10 مرات .
و أسماء المتبرعين الذين تم منحهم ميدالية الاستحقاق ، حسبما نشرت " صدي " هم : سياف الشهراني , ماجد الصقعوب , سليمان الغانم , محمد الخضيري , محمد الغامدي , خالد الزهراني , الرقيب أول / رزيق اليزيدي , يحيى الزهراني , الجندي أول / عبدالله طوهري , عبدالله الأحمد , تركي الانصاري , جاسم المشرف , عبدالعزيز القميزي , علي الضويلع , معتصم العمري , محمد علي , سطام العتيبي , عبدالكريم الدخيل , العريف / عادل الدخيل الله , حمزة المقعدي , خالد الزهراني , النقيب / صالح القحطاني , الجندي أول / صالح العتيبي , المقدم / علي المقبل , الرقيب / بندر المالكي , الرقيب / سراج رواص , العريف / أحمد غزاوي , تركي الجطيلي , عبدالرحمن بالعبيد , محمد القحطاني , بندر علي , مشعل الحقباني , فيصل العروان , تراحيب المطيري , فهد العاتبي , ثامر مروي , المقدم / محمد الشهراني , صالح الهويمل , العريف / محمد الحربي , أستاذ مساعد / عماد الجهني , أحمد الشمراني , محمد الزمامي , أسامة الزهراني , أسامة الحسيني , محمد المعيرفي , النقيب الطبيب / فيصل المهيزع , مهند العتيبي , عبدالرحمن الغامدي , إبراهيم الخمعلي , عبدالرحمن المزروع , سلطان الجويسر , محمد الحمود , عبدالعزيز الخضيري , مناحي العييدي , عبدالملك التويم , العقيد / أحمد القحطاني , رئيس رقباء / بندر حدادي , طارق حدادي , أحمد حدادي , الرقيب / مشبب الأسمري.
 

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