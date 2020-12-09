قرار عاجل من الكويت يُسعد الوافدين من الدول المحظورة

الأربعاء، 09-12-2020
01:57 م
المصريون
أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت
، اليوم الأربعاء، أمرًا يسمح
بعودة أقارب العاملين بالصحة في الدول المحظورة إلى البلاد مباشرة.
ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويت
ية، ذكرت الإدارة العامة أنه يسمح
للمواطنين ممن لديهم صلة قرابة من الدرجة الأولى "زوج - زوجة - أبناء"،
أو التحاق بعائل لأحد العاملين بوزارة الصحة الكويت
ية، العودة إلى البلاد بالرحلات
المباشرة أو الترانزيت، شريطة أن تكون لديه إقامة سارية أو صفة دخول صالحة.
وقال مصدر للصحيفة الكويت
ية إن عودة أقارب العاملين في وزارة الصحة تشمل
الدول الـ 34 المحظورة من دخول الكويت
بشكل مباشر بحسب الاشتراطات الصحية.
وفي سياق آخر، أوقفت وزارة الداخلية الكويت
ية، منح إقامة الوافدين
لمدة سنتين
أو أكثر، حسبما أكدت وسائل إعلام محلية.
ونقلت صحيفة "الرأي" عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"
قولها: إن الكويت
أوقفت إصدار إقامة للوافدين
لمدة سنتين أو أكثر مع الاكتفاء
بـ"سنة واحدة فقط"، ويشمل القرار
زوجات الكويت
يين وأبناء الكويت
يات
وأمهات المواطنين الوافدات وزوجات وأبناء الوافدين
.
وأضافت المصادر أن سبب منح الإقامة للوافدين
لمدة سنة فقط؛ جاء بسبب
تداعيات وباء كورونا، والتي عرقلت كثيرًا من الأعمال.
وأوضحت المصادر أن منح الإقامة للوافدين
ضمن هذه الفئات لأكثر من سنة واحدة
يتطلب فحوصًا طبية ومراجعة القيود الأمنية وغيرها من الأمور الفنية.