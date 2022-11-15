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قرار عاجل من العائلة الحاكمة في قطر بعد نصب خيام بيع البيرة حول الملاعب

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الثلاثاء، 15-11-2022 01:06 م


أفادت روسيا اليوم بأن منظمي كأس العالم لكرة القدم في قطر سارعوا لإخفاء خيام الجعة التي نصبت حول ملاعب كرة القدم، بعد طلب مباشر من العائلة الحاكمة القطرية.
وأضاف الموقع الروسي قائلا: ومع انطلاق الحدث العالمي الضخم في غضون أيام قليلة، يسارع العمال إلى نقل الخيام التي تحمل علامة الجعة (البيرة) الأمريكية " إلى أماكن أخرى بعيدا عن أنظار المتفرجين المحليين.

وينص جزء من الشروط بين الفيفا والمنظمين المحليين في قطر على السماح ببيع الكحول خلال الحدث الكروي، بالإضافة إلى توفير مساحة ترويجية للشركة الأمريكية ".

وعلى الرغم من أن المشروبات الكحولية غير قانونية في قطر، إلا أنها متاحة بشكل عام للبيع في حانات الفنادق الراقية المخصصة، وقد طلب المسؤولون القطريون أن يتم احترام العادات والتقاليد المحلية لاستهلاك وبيع الكحول خلال كأس العالم.

وشوهد عمال ينقلون خيم الجعة إلى مواقع بديلة، قبل بدء المباراة الأولى في نهاية هذا الأسبوع.

وسيكون القرار بمثابة ضربة للراعي الرئيسي لكأس العالم ، والذي يقال إنه يدفع حوالي 64 مليون جنيه إسترليني للفيفا كل 4 سنوات مقابل حقوق امتيازات البيرة الخاصة به.

وفي بيان للشركة الراعية وهي احدي الشركات المنتجة  للبيره ، قالت " إنه تم إبلاغها بالتغييرات يوم السبت فقط، وهي "تعمل مع الفيفا لنقل منافذ الامتياز إلى المواقع حسب التوجيهات".

وتعتبر هذه الخطوة الأحدث في الجدل المحيط بالحدث المرتقب، حيث قال سفير قطر في كأس العالم في وقت سابق إن المثلية الجنسية "تضر بالعقل".

وأن تكون مثلي الجنس أمر غير قانوني في قطر، ويمكن أن يؤدي إلى السجن.

وفي وقت سابق، أعلن المنتخب الوطني للرجال في الولايات المتحدة أنه أعاد تصميم شعاره لدمج علم قوس قزح، في محاولة لإظهار التضامن مع مجتمع الميم.

كما قال المغني رود ستيوارت لصحيفة "صنداي تايمز" إنه رفض عرضا قيمته مليون دولار لأداء عرض في قطر بسبب سجل الدولة في مجال حقوق الإنسان.

وتقام المباراة الأولى لكأس العالم 2022 يوم الأحد 20 نوفمبر على ملعب البيت، حيث يلتقي أصحاب الأرض مع الإكوادور.
 

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