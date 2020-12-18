الجمعة، 18-12-2020
09:33 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الرئيس العام لشئون المسجد الحرام و المسجد النوبي
الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس
، عن تدشين وحدة تبريد لـ" ماء
زمزم " بوكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي
.
و تهدف هذه الوحدة التي تشرف عليها السقيا بالوكالة إلي رفع
جودة الخدمة المقدمة لرواد مسجد المصطفي صلي الله عليه وسلم في مجال السقيا حيث
تتسع لأكثر من 12- ألف عبوة ويتم تبريدها خلال 3 ساعات .
جدير بالذكر أن بئر زمزم أو زمزم، هو بئر ماء يقع في الحرم
المكي في مكة المكرمة
على بعد 21 متر شرق الكعبة، ويصب في هذا البئر عين ماء منذ آلاف
السنين، منذ عهد النبي إبراهيم وابنه إسماعيل، وبحسب الأحاديث الواردة في سيرة النبي
محمد صلي الله عليه وسلم ، فإن الماء مباركة، وفيها شفاء للأسقام، وعلى ذلك فلها خصوصية
وأهمية بالغة عند المسلمين، وأفادت الدراسات أن العيون المغذية للبئر تضخ ما بين
11 إلى 18.5 لتر من الماء في الثانية، ويبلغ عمق البئر 30 متر، حسب " ويكيديا
" .