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قرار عاجل من البنتاجون عن قواته في جميع أنحاء العالم

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 05-02-2021 10:16 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي أن " البنتاجون " ستجري مراجعة لوضع قواتها في جميع أنحاء العالم بناء علي توجيهات الرئيس جو بايدن .
و أضاف أوستن في بيان نشرته الوزارة علي موقعها الإلكتروني اليوم ، البنتاجون سوف يراجع وضع القوة العالمية للوجود العسكري الأمريكي والموارد والاستراتيجيات والبعثات حول العالم ، للتوصل إلى أفضل السبل لتوزيع القوات العسكرية على نحو يحقق المصالح الوطنية للولايات المتحدة ، حسبما نشرت " اليوم السابع " .
 وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلي أن الولايات المتحدة سوف تتشاور مع الحلفاء والشركاء أثناء إجراء هذه المراجعة، قائلا: "لا يمكن لأحد أن ينجح في هذا العمل بمفرده، فمن أفغانستان والشرق الأوسط عبر أوروبا وأفريقيا ونصف الكرة الأرضية إلى الامتداد الواسع لغرب المحيط الهادئ، تقف الولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع الحلفاء القدامى والجدد والشركاء الكبار والصغار، كل منهم يزود المهمة بمهارات ومعرفة وقدرات فريدة ويمثل علاقة تستحق الاحترام والاهتمام والمحافظة عليها، وسنفعل ذلك".
و أكد أن إيمان بايدن بضرورة أن تكون الدبلوماسية هي الخيار الأول يطمئن ليس فقط رجال وسيدات وزارة الدفاع الأمريكية، بل يطمئن مواطنينا أيضًا، إذ يعني ذلك أن الولايات المتحدة لن تخاف أبدًا من القتال عندما يتعين عليها ذلك ولن تخاف أبدا من الدخول في مناقشات ومفاوضات صعبة ، مختتما بيانه بالقول : بالطبع، يعني ذلك أيضًا ضرورة استعداد وزارة الدفاع الأمريكية دائمًا لدعم العمل الدبلوماسي الجاد ودعمه بالقدرات التي تحتاجها أمتنا لتوضيح عزمنا وتأمين مصالحنا عند مواجهة التحديات، وإذا كان علينا القتال، فيجب أن ننتصر.
 

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