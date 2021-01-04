الإثنين 04 يناير 2021
توقيت مصر 11:10 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«كانت ليلة دخلتي أسوأ يوم بفندق زوجك وتطلقت» تثير ضجة في السعودية

بسمة وهبة تشتم متابعة طالبتها بالعودة لارتداء الحجاب

قرار عاجل من البنتاجون عن القوات في الخليج

السعودية تعلن عن مكافآت ضخمة للمواطنين والمقيمين لمن يبلغ عن هؤلاء

لن تعرفه.. ابنة فنان شهير تنشر صورة صادمة لوالدها بعد إصابته بالسرطان

مكالمة مسربة لـ"ترامب " يهدد مسئول في جورجيا لتحويل نتيجة الانتخابات لصالحه

جدة.. يطلق النار على زوجته أثناء لقاء رومانسي في غرفة النوم

الصحة العالمية تفجر صدمة بشأن لقاح كورونا الجديد

تراجع كبير للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

108 مليون إسترليني.. تطورات جديدة بشأن انتقال "صلاح" لريال مدريد

ADS
 

قرار عاجل من البنتاجون عن القوات في الخليج

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 04-01-2021 10:13 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن حاملة الطائرات الأمريكية، يو إس إس نيميتز ، ستبقي في مياه الخليج ، تزامنا مع التهديدات الأخيرة من الجانب الإيراني .
و تقوم " نيميتز" بدوريات في مياه الخليج منذ نهاية نوفمبر إلا أن وسائل إعلام أمريكية أفادت الأٍسبوع الماضي بأن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة ، كريستوفر ميلر ، أصدر أوامر بعودة حاملة الطائرات إلي الولايات المتحدة  ، حسبما نشرت" نيويورك تايمز " .
وتأتي هذه الخطوة في إطار تخفيف التصعيد مع طهران لتجنب نشوب صراع مع واشنطن في الأيام الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إلا أن ميلر أصدر بيان عسري قال فيه :" بسبب التهديدات الأخيرة التي أصدرها القادة الإيرانيون ضد الرئيس ترامب وغيره من المسؤولين في الحكومة الأميركية، أمرت حاملة الطائرات نيميتز بوقف إعادة الانتشار الروتينية".
جدير بالذكر أن تصريحات ميل رجاءات في الذكري السنوية الأولي للغارة الأمريكية في بغداد  والتي أسفرت عن مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني والقيادي العراقي أبو مهدي المهندس الموالي لإيران .
 

إقرأ ايضا

المملكة العربية السعودية

السعودية تعلن عن مكافآت ضخمة للمواطنين والمقيمين لمن يبلغ عن هؤلاء

ترامب

مكالمة مسربة لـ"ترامب " يهدد مسئول في جورجيا لتحويل نتيجة الانتخابات لصالحه

1-48

الديوان الملكي السعودي يعلن عن وفاة الأمير خالد بن فيصل

أخبار متعلقة

ترامب

مكالمة مسربة لـ"ترامب " يهدد مسئول في جورجيا لتحويل نتيجة الانتخابات لصالحه

ترامب

البيت الأبيض: بالرغم من فوز بايدن.. ترامب لن يستسلم

بايدن

" بايدن " يوجه رسالة قاسية لـ" ترامب "

ترامب

ترامب يثير ضجة في الولايات المتحدة لإقالته هذا الوزير

ترامب و بايدن

للمرة الثانية .. " بايدن " يتفوق علي "ترامب " و يخطف منه هذا اللقب

ترامب

صدمة جديدة لـ " ترامب " من بنسلفانيا