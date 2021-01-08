قرار عاجل من الإمارات عن المنافذ البرية والبحرية مع قطر

الجمعة، 08-01-2021
12:12 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الإمارات أنه
من المقرر أن يعاد فتح المنافذ البرية و البحرية والجوية مع قطر
اعتبار من غد .
وكانت المملكة
العربية السعودية
وقطر
قد اتفقتا علي فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بينهما
اعتبارا من الاثنين الماضي ، حسبما نشرت " الشروق " .
وكان قادة دول مجلس التعاون
الخليج
ي وقعوا الثلاثاء الماضي على البيان
الختامي للقمة الخليج
ية رقم 41، التي استضافتها مدينة العلا السعودية
، والذي أكد
علي الأهداف السامية لمجلس التعاون، التي نص عليها النظام الأساسي، بتحقيق التعاون
والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وصولا إلى وحدتها، وتعزيز دورها
الإقليمي والدولي، والعمل كمجموعة اقتصادية وسياسية واحدة للمساهمة في تحقيق الأمن
والسلام والاستقرار والرخاء في المنطقة".
جدير بالذكر أن ولي العهد
السعودي الأمير محمد بن سلمان
افتتح القمة في وقت سابق من الثلاثاء، حيث أشاد بالدورين
الكويتي والأميركي لرأب الصدع بين دول المنطقة، مؤكدا على دور القمة في تعزيز أواصر
الأخوة .