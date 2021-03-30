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قرار عاجل من أردوغان بخصوص البنك المركزي

الرئيس التركي
الرئيس التركي
 
الثلاثاء، 30-03-2021 02:25 م متابعات- أمينة عبد العال
أقال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان نائب محافظ البنك المركزي التركي ، مصطفي دومان ، من منصبه .
وحسب المرسوم الرئاسي الذي تم  نشره في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء فقد تم تعيينه بعد أن شغل مناصب تنفيذية في مورجان ستانلي كما عمل في الخزانة العامة و أقسام إدارة المخاطر و التدقيق المحاسبي خلال عمله المصرفي ووفقا للسيرة الذاتية التي نشرها البنك المركزي .
ولم يشر المرسوم إلي سبب ذلك التغيير أو أي تفاصيل إضافية عنه .
في سياق متصل تراجعت الليرة التركية وقاربت 8.29 مقابل الدولار الأمريكي .
 

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