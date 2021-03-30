قرار عاجل من أردوغان بخصوص البنك المركزي

الثلاثاء، 30-03-2021
02:25 م
متابعات- أمينة عبد العال
أقال رئيس تركيا
رجب طيب أردوغان
نائب محافظ البنك المركزي
التركي ، مصطفي
دومان ، من منصبه .
وحسب المرسوم الرئاسي الذي تم نشره
في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء فقد تم تعيينه بعد أن شغل مناصب تنفيذية في
مورجان ستانلي كما عمل في الخزانة العامة و أقسام إدارة المخاطر و التدقيق
المحاسبي خلال عمله المصرفي ووفقا للسيرة الذاتية التي نشرها البنك المركزي
.
ولم يشر المرسوم إلي سبب ذلك التغيير أو أي تفاصيل إضافية عنه .
في سياق متصل تراجعت الليرة التركية وقاربت 8.29 مقابل الدولار الأمريكي .