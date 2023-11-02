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قرار صادم من ألمانيا تجاه "حماس" و "صامدون"

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القسام
الخميس، 02-11-2023 01:56 م

 

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، اليوم الخميس، أن برلين ستحظر اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل أنشطة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

كما أعلنت أن حركة المقاومة الفلسطينية مصنفة كـ"منظمة إرهابية" في البلاد، وكذلك جماعة صامدون المؤيدة للفلسطينيين، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وقالت نانسي فيزر في بيان، أن أنشطة حركة المقاومة الفلسطينية حظرت اليوم بشكل كامل وتعتبر حركة المقاومة الفلسطينية كـ"منظمة إرهابية هدفها تدمير دولة إسرائيل"- على حد قولها.

وأضافت أنه سيتم أيضًا حل الجناح الألماني لصامدون.

وزعمت فيزر إن الشبكة الدولية تعمل تحت ستار مجموعة تضامن للسجناء لنشر دعاية معادية لإسرائيل ومعادية للسامية.

 

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