قرار صادم.. السعودية تقرر حبس ولي أمر الطالب الذي يتغيب عن الدراسة 20 يومًا

وزارة التعليم





علق المحامي السعودي عبدالكريم الشمري، على قرار السلطات في بلاده بسجن ولي أمر الطالب الذي يتغيب عن الدراسة 20 يوما. ووصفه ب"الصادم".



وقال خلال لقاء له مع برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية:"صار هناك نكات متداولة مضحكة، مثل إذا الأم أرادت أن تضر زوجها تجعل ابنها يغيب من المدرسة".

وتابع:"كما أن هذا الأمر يمكن أن يستغل في قضايا الحضانة مستقبلا، فمن الممكن أن تستند الأم إلى أن الأب غير صالح ويغيب ابنه من المدرسة". مشيرا إلى أن القرار يطبق في جميع المراحل الدراسية حتى انتهاء الثانوية" .

وأضاف:" ليس هناك ما يمنع أن تكون هناك تنظيمات وعقوبات بديلة أخرى للبعد عن العقوبة الجزائية".