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السبت، 05-09-2020 09:14 م الطيب حسين
خفضت المملكة العربية السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لآسيا في أكتوبر، 0.50 دولار للبرميل مقابل متوسط سعر خامي عمان ودبي.

كما خفضت أيضا بحسب وكلة رويترز سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا في أكتوبر، دولارين للبرميل عن سعر تسوية برنت، وذلك بانخفاض 20 سنتا عن شهر سبتمبر.

وأضافت الوكالة البريطانية أن الرياض حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى أمريكا بعلاوة 1.05 دولار للبرميل فوق مؤشر "أرجوس" للخامات العالية الكبريت لشهر أكتوبر، وذلك انخفاضا 60 سنتا مقارنة بالشهر الماضي.

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