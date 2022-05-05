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قرار سعودي عاجل بعد أزمة مطار الملك عبدالعزيز بجدة

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قرار سعودي عاجل بعد أزمة مطار الملك عبدالعزيز بجدة

2022-05-03_15-42-54
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الخميس، 05-05-2022 01:25 م

وجه وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعضوية عدد من الجهات، للوقوف على أسباب تأخر وعدم انتظام بعض رحلات المسافرين والمعتمرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال الأيام الماضية.
وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، استمل القرار على التحقيق فيما حدث، وتحديد المتسببين في ذلك ، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، والمعالجات الفنية الكفيلة بالمحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وضيوف الرحمن، والرفع بالنتائج والتوصيات في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه.
 

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