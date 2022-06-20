قرار سعودي عاجل بشأن السفر إلى تركيا

الإثنين، 20-06-2022
12:24 م
أعلنت وزارة
الداخلية السعودية
، رفع تعليق سفر المواطنين إلى 4 دول بينهم تركيا
ونشرت وكالة
الأنباء السعودية
الرسمية- واس- تصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناءً
على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا
وما رفعته الجهات الصحية المختصة
حيال الوضع الوبائي عالميًا.
فقد تقرر رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو
غير المباشر إلى كل من: (جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية تركيا
،
وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وجمهورية الهند).
ويأتي هذا
القرار قبل يومين من زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا
، حيث يستهل
جولته الاقليمية قبل زيارة تركيا
، بزيارة مصر والأردن.