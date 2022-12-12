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قرار سعودي جديد بشأن دخول المواطنين إلى قطر

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قرار سعودي جديد بشأن دخول المواطنين إلى قطر

saudi qatar border
منفذ سلوى
Native
Teads
الإثنين، 12-12-2022 10:43 ص

 

 

أعلنت السلطات السعودية، أمس الأحد، عن عدد من المتطلبات الإلزامية التي تسمح بدخول المسافرين إلى قطر عبر منفذ سلوى البري الحدودي بين البلدين.

 

ونشرت منصة التواصل الموحدة لضمان سلاسة رحلة الراغبين في حضور مباريات مونديال 2022 من داخل السعودية "حاضرين"، توضيحا على صفحتها في "تويتر"، مشيرة إلى أنه سيتم إعادة الأشخاص الذين لم يستوفوا المتطلبات اللازمة لدخول قطر.

 

ووفقا لـ"حاضرين"، يستوجب الحصول على بطاقة "هيا" لدخول قطر في حال كانت مهنة المقيم "غير معتمدة" لدى السلطات القطرية.

 

أما بالنسبة للمقيمين في دول "مجلس التعاون الخليجي"، يجب أن تكون مهنة الراغب في دخول قطر بدون "هيا" من المهن المعتمدة لدى وزارة الداخلية القطرية.

 

وعلى الراغبين في دخول قطر بالسيارات الخاصة بهم "الحصول على تصريح دخول مؤكد للمركبة". وفي حال الوصول لمنفذ سلوى بدون تصريح أو تصريح غير مؤكد سيتم "إعادة المركبة".

وفيما يخص الراغبين في دخول قطر عن طريق الحافلة، فلابد من وجود "حجز مؤكد" للحافلة، وفي حال عدم توفر ذلك سيتم "إعادة المسافر".

 

وفي 6 ديسمبر، أعلنت قطر إلغاء شرط الحصول على بطاقة "هيا" لدخول مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقيمين فيها، "للاستمتاع بالأجواء المصاحبة لكأس العالم".

 

وفي 8 ديسمبر الجاري، كشف تقرير للجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم أن "قطر استقبلت أكثر من 765 ألف زائر خلال أول أسبوعين من البطولة، وهو أقل من توقعات الدولة المضيفة بتدفق 1.2 مليون زائر خلال البطولة التي تستمر لمدة شهر".

 

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