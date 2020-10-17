قرار رسمي كويتي بطرد إعلامية عربية شهيرة من أراضيها

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الشرطة الكويتية
 
السبت، 17-10-2020 03:24 م محمد فضل

بعد الصور الخادشة والظهور الجريء الذي اعتادات عليه المذيعة اللبنانية سازديل الشهيرة بـ"كيم كردشيان العرب"، قررت وزارة الداخلية الكويتية ترحيلها من الكويت للمصلحة العامة، وذلك بعد أن عملت خلال الفترة الأخيرة على نشر صور لها بشكل مبتذل ومسيء للآداب العامة.
وذكرت صحيفة "القبس" نقلا عن مصادر أمنية قولها إن الإدارة العامة للمباحث الجنائية -مباحث الآداب- أحالت المذيعة إلى إدارة الإبعاد، وجرى حجز تذكرة لها على رحلة الخطوط الجوية الكويتية، المتجهه إلى بيروت مساء اليوم.
وأوضحت الصحيفة أن المذيعة اللبنانية ستغادر الكويت على رحلة الساعة 1:30 ظهرا عقب تبصيمها.
وأثارت المذيعة اللبنانية سازديل المقيمة في الكويت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها صورا جريئة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب عدد من رواد مواقع التوصل بترحيل المذيعة اللبنانية، بعد نشرها مقاطع وصور مخالفة للآداب العامة بدولة الكويت.

 

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