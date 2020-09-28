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قرار جديد من السعودية عن قمة مجموعة العشرين

الملك سلمان
الملك سلمان
 
الإثنين، 28-09-2020 09:09 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت المملكة العربية السعودية أن قمر زعماء دول مجموعة العشرين سيعقد بشكل افتراضي في موعده المحدد يومي 21 و 22 نوفمبر .
و أشارت الحكومة في بيانها الذي تداولته الصحافة المحلية والعالمية إلي أنه برئاسة خادم الحرمين الشريفين ستعقد قمة قادة دول مجموعة العشرين للعام 2020م بشكل افتراضي في موعدها المحدد يومي 21 و22 من شهر نوفمبر القادم تحت شعار " اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع .
ولفت إلي أن القمة ستركز علي حماية الأرواح و استعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها والتعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلالها و كذلك تعزيز المتانة علي المدى الطويل .
و أضافت أن القمة تسعي لتعزيز الجهود الدولية من اجل اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال تمكين الأفراد وحماية كوكب الأرض وتسخير الابتكارات لتشكي أفاق جديدة.
جدير بالذكر أن الرياض أعلنت في وقت سابق استضافة قمة العشرين في نوفمبر 2020 للمرة الأول علي مستوي الدول العربية .

 

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