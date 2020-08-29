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قرار جديد بالإمارات بشأن العلاقات مع إسرائيل

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
 
السبت، 29-08-2020 11:09 ص متابعات- أمينة عبد العال
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مرسوما بقرار جديد بإلغاء قانون صدر عام 1972 بشأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه .
و أشارت الصحف المحلية إلي أن المرسوم الجديد يأتي ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل من خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلي علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار التكنولوجي .
و أكدت وكالة الأنباء الإماراتية " وام " أنه يمكن عقب إلغاء القانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسياتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها علي الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل أخر أيا كانت طبيعته ، كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها و الاتجار بها .
 

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