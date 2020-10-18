قرارات هامة من الأحوال المدنية بالسعودية

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الاحوال المدنية
الاحوال المدنية
 
الأحد، 18-10-2020 09:44 ص المصريون
أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بالسعودية مؤخراً إطلاق العديد من الخدمات التي تسهل على المواطنين استخراج الوثائق الخاصة بهم، وذلك لضمان  تقديم خدمات مميزة بدون جهد لمنع انتشار فيروس كورونا.
وتداولت العديد من التساؤلات بشأن امكانية استلام الوثائق من اي فرع للأحوال المدنية، ولكن من جانبها اكدت وزارة الداخلية ان إستلام الوثائق لا يكون إلا من فرع الأحوال المدنية الذي تم تقديم طلب استخراج الوثائق منه ، وشددت انه لا يمكن استلام الوثائق من فرع آخر أو منطقة ثانية حتى وإن تم نقل صاحبها لمنطقة أخرى .
واوضحت ايضا انه إذا تقدم شخص ببلاغ عن فقدان هويته يجب أن يستكمل إجراءات استخراج الهوية الجديدة حتى لو عثر على هويته المفقودة لإنه يتم إيقافها بمجرد البلاغ .
 

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