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قرارات عاجلة من " السديس " بخصوص كبار السن في المسجد الحرام

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قرارات عاجلة من " السديس " بخصوص كبار السن في المسجد الحرام

السديس
السديس
 
السبت، 01-05-2021 10:32 ص متابعات- أمينة عبد العال
أصدر الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن السديس قرار بزيادة عربات الجولف المخصصة لنقل كبار السن والمحتاجين إلي هذه الخدمة .
و قال في تصريحاته أن هذه الخدمة تسهل علي كبار السن و ذوي الإعاقة من تنقلهم في ساحات المسجد الحرام وتسهل عليهم مع الأخذ بالاعتبار التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لسلامة زوار المسجد الحرام .
جدير بالذكر أن خدمة عربات الجوف خاصة بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة داخل ساحات المسجد الحرام لنقلهم إلي أبواب المخصصة للصلاة والعمرة .
 

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