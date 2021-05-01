السبت، 01-05-2021
10:32 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أصدر الرئيس العام
لشئون المسجد الحرام
والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن السديس
قرار بزيادة عربات
الجولف المخصصة لنقل كبار السن والمحتاجين إلي هذه الخدمة .
و قال في تصريحاته أن
هذه الخدمة تسهل علي كبار السن و ذوي الإعاقة من تنقلهم في ساحات المسجد الحرام
وتسهل عليهم مع الأخذ بالاعتبار التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية
لسلامة زوار المسجد الحرام
.
جدير بالذكر أن خدمة
عربات الجوف خاصة بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة داخل ساحات المسجد الحرام
لنقلهم إلي أبواب المخصصة للصلاة والعمرة .