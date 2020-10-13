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قرارات صارمة من ماكرون للحد من انتشار كورونا بفرنسا

فيروس كورونا
كورونا
 
الثلاثاء، 13-10-2020 08:34 م أحمد سالم
أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من المحتمل أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا للإعلان عن قيود جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب الوكالة فإن القيود الجديدة يمكن أن تشمل حظر التجوال داخل البلاد في محاولة لاحتواء تفشي المرض.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل 117 حالة وفاة و12,993 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الفرنسية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في فرنسا ارتفع إلى 756,472 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 32,942 حالة وفاة.
 

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