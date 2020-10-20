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قرارات جديدة للكويت لإنهاء الخلاف الخليجي

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
 
الثلاثاء، 20-10-2020 01:35 م متابعات- أمينة عبد العال
أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أن الكويت مستمرة في سعيها وجهودها لإنهاء الخلاف الخليجي، مشددا علي التزام الكويت بسياستها الخارجية الراسخة التي أرسي دعائهما أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .
وأضاف أن الكويت ستبقي دائما ساعية إلي الخير والسلام وستواصل مساعيها لإنهاء الخلاف الخليجي والذي أضعف الوحدة الخليجية مؤكدا مواصلة العمل علي دعم مجلس التعاون الخليجي وحل ذلك الخلاف .
و أشار إلي التزام الكويت بالوقوف إلي جانب الشعب الفلسطيني باعتبارها القضية المركزية الأولي لافتا إلي التزام الكويت بدعم خيارات الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة وصولا إلي حل عادل وشامل لقضيته العادلة .
جاء ذلك في كلمة رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال افتتاح دور الانعقاد الخامس التكميلي من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة الكويتي بحضور أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح و جميع أعضاء الحكومة الكويتية .
 

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