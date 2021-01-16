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قرارات جديدة لـ" ترامب" في يوم رحيله عن البيت الأبيض

ترامب
ترامب
 
السبت، 16-01-2021 09:38 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت مصادر مطلعة بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أجري تعديلا علي جدوله يوم تنصيب خلفه الرئيس المنتخب جو بايدن والمقرر لها الأربعاء المقبل 20 يناير .
و أشارت المصادر إلي أن ترامب يخطط لمغادرة البيت الأبيض صباح يوم الأربعاء وليس الثلاثاء كما كان مخطط له ، مؤكدة أنه لن يحضر حفل التنصيب حيث يستعد لإقامة مراسم وداع في قاعدة أندوز خارج واشنطن مقر الطائرة الرئاسية ، حسب تصريحاتهم لـ " رويترز ".
و أكدت المصادر أن الخطة من الممكن أن تتغير مجددا ولم يتم الإشارة ما إذا كان ترامب سيلقي كلمة الأربعاء أم لا ، مشيرين إلي أن ترامب سيتوجه بالطائرة الرئاسية إلي منتجع مارالاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا ، حيث يكون هناك في موعد تنصيب بايدن .

 

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