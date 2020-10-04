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قرارات جديدة بشأن العمل في السعودية

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قرارات جديدة بشأن العمل في السعودية
 
الأحد، 04-10-2020 03:11 م
كشفت وسائل إعلام سعودية، عن صدور قرارات جديدة بشان فيروس كورونا فيما يتعلق بالعمل في السعودية.

واتخذ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الأحد، قرارًا يقضي بتمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لتصبح 9 أشهر تبدأ من تاريخ اتخاذ الدولة الإجراءات الواردة بالفقرة (1) من أولًا في ذات المادة.


وتشمل المادة (41) جميع العاملين في المنشآت والقطاعات المتضررة من التدابير الاحترازية لفيروس كورونا، المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام العمل، ويستثنى منه أي فئة أو قطاع استثني بأمر صادر عن السلطة التنظيمية، كما يشترط لتطبيق المادة (41) وجود توافق بين العامل وصاحب العمل.

يُذكَر أن القرار بتمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة (41) يأتي تحقيقًا للمصلحة العامة للمحافظة على استقرار ومكتسبات سوق العمل، وحفظًا لمصالح أصحاب المنشآت والعاملين في القطاع الخاص.

 

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