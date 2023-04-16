قداس القيامة بدل صلاة التراويح.. التليفزيون المصري يقع في خطأ فادح (صورة)

الأحد، 16-04-2023
01:34 م
أثارت صورة لنقل صلاة التراويح
تحت عنوان قداس عيد القيامة
المجيد للطائفة الإنجيلية ، خلال بث مباشر بإحدى قنوات التلفزيون المصري ، جدلا واسعا
بين المتابعين بمواقع التواصل .
ووقعت القناة الخامسة بالتلفزيون المصري في خطأ فادح، بعد
ظهور عبارة عيد القيامة المجيد على بث صلاة التراويح
، ما دفع عدد من المصريين بنشر
صورا لهذا الخطأ عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، للتعبير عن غضبهم .
وعلق أحد المتابعين ، قائلا: "قناة الإسكندرية من صلاة
العشاء، هو مين بيودي على فين؟"، بينما علقت إحدى المتابعات: "معلش الناس
صايمة مش داريين هم في صلاة تراويح وعشاء ولا قداس مسيحي، الله يكون في عونهم".
ومن جانبه أكد رئيس القناة الخامسة (الإسكندرية) ، صحة الصور
المنتشرة للقناة ، قائلاً "أن الخطأ وقع بالفعل وأن الصور صحيحة، موضحا أن المسؤول
عن هذا الخطأ هو مخرج القناة وأن تحقيقا سيجري معه" .