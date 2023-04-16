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قداس القيامة بدل صلاة التراويح.. التليفزيون المصري يقع في خطأ فادح (صورة)

cdn4.premiumread
الصلاة
Native
Teads
الأحد، 16-04-2023 01:34 م
أثارت صورة لنقل صلاة التراويح تحت عنوان قداس عيد القيامة المجيد للطائفة الإنجيلية ، خلال بث مباشر بإحدى قنوات التلفزيون المصري ، جدلا واسعا بين المتابعين بمواقع التواصل .

ووقعت القناة الخامسة بالتلفزيون المصري في خطأ فادح، بعد ظهور عبارة عيد القيامة المجيد على بث صلاة التراويح ، ما دفع عدد من المصريين بنشر صورا لهذا الخطأ عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، للتعبير عن غضبهم .

وعلق أحد المتابعين ، قائلا: "قناة الإسكندرية من صلاة العشاء، هو مين بيودي على فين؟"، بينما علقت إحدى المتابعات: "معلش الناس صايمة مش داريين هم في صلاة تراويح وعشاء ولا قداس مسيحي، الله يكون في عونهم".

ومن جانبه أكد رئيس القناة الخامسة (الإسكندرية) ، صحة الصور المنتشرة للقناة ، قائلاً "أن الخطأ وقع بالفعل وأن الصور صحيحة، موضحا أن المسؤول عن هذا الخطأ هو مخرج القناة وأن تحقيقا سيجري معه" .

 

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