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قتيل و11 جريحا بإطلاق للرصاص في ولاية أمريكية

الشرطة الأمريكية
أرشيفية
الأحد، 27-09-2020 09:34 ص وكالات- الدويني فولي
لقي شخص مصرعه وأصيب 11 آخرون، في إطلاق للرصاص، وقع يوم أمس السبت في مبنى بوسط مدينة واترلو، بولاية أيوا في الولايات المتحدة.

وقال قائد شرطة المدينة جويل فيتزجيرالد، في مؤتمر صحفي، بثته القنوات التلفزيونية المحلية: "توفي شخص واحد متأثرا بجراحه".

وأضاف فيتزجيرالد القول، إن "11 آخرين أصيبوا بجروح بينهم ثمانية بأعيرة نارية". وذكر أن أحد المصابين في حالة خطيرة.

كما أشار قائد الشرطة، إلى أن سبب إطلاق الرصاص يعود إلى وقوع خلاف ما في المبنى، حيث يتجمع عادة "أعضاء نوادي الدراجات النارية".

وقال فيتزجيرالد إن التحقيق جار، ويجري تسجيل إفادات العديد من الشهود.
 

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