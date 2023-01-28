قتل 8 وأصاب 10.. من هو منفذ الهجوم في مستوطنة إسرائيلية؟

السبت، 28-01-2023
09:50 ص
كشفت شرطة الاحتلال الإسرائيل
ية، مساء الجمعة، هوية منفذ
الهجوم الذي أوقع 8 قتلى و10 جرحى بين مستوطنين إسرائيل
يين في مستوطنة
النبي يعقوب
شمال شرقي القدس.
وأكدت مصادر فلسطيني
ة هوية المهاجم الذي استشهد برصاص القوات
الإسرائيل
ية.
وقالت الشرطة الإسرائيل
ية إن منفذ الهجوم هو علقم خيري
21 عاما من مخيم شعفاط شمال القدس.
ويحمل خيري الهوية المقدسية الزرقاء، التي تخوّله الدخول
البقاء في القدس والعمل في إسرائيل
والتحرك فيها بحرية.
ولا يعرف حتى الآن إذا كان خيري قد تصرف بمفرده أم أنه عنصر
في فصيل من الفصائل الفلسطيني
ة.
وكان خيري وصل في وقت سابق الجمعة بسيارة كان يقودها إلى
مستوطنة
النبي يعقوب، حيث فتح النار على مستوطنين أثناء خروجهم من كنيس، مما أدى إلى
مقتل 8 مستوطنين وإصابة 10 آخرين.
ولا يبعد مخيم شعفاط للاجئين الفلسطيني
ين عن المستوطنة
كثيرا.