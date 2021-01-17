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قتل و إصابة العشرات في اشتباكات مسلحة بـ" دارفور"

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 17-01-2021 10:18 ص متابعات- أمينة عبد العال
شهدت مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية أسفرت اشتباكات مسلحة أسفرت عن قتل 48 شخص و جرح 97 مما زاد المخاوف من إعادة مشهد الحرب الدموية التي اندلعت في دارفور عام 2003 والتي راح ضحيتها أكثر من 300 ألف قتيل .
و أفاد شهود عيان في تصريحات خاصة لـ" سكاي نيوز " أن مجموعات قبلية متنازعة استخدمت رشاشات و أسلحة ثقيلة في الاشتباكات التي دارت حول معسكري " كريندق " و " أبو زر " للنازحين مشيرين إلي أن التوتر لا يزال يسود المدينة بالرغم من إعلان حظر التجوال .
و  أعلنت لجنة أطباء غرب دارفور عن توقعاتها لارتفاع حصيلة الضحايا و مؤكدة أن الكوادر الطبية تبذل جهد كبير في تقديم الرعاية الطبية للجرحى و المصابين في ظل صعوبة بالغة في الحركة و نقص في كوادر التخدير و التمريض، موجهة نداء عاجل لحكومة الولاية من أجل تأمين المرافق الصحية وتوفير وسائل نقل مصحوبة بقوات نظامية من أجل نقل الكوادر الطبية والمساعدة إلي المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة و الوصول إلي الجرحى العالقين في مناطق الاشتباكات .


 

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