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قتلى وجرحى محاصرون في انهيار مبنى بالهند

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 21-09-2020 09:40 ص متابعات- الدويني فولي
قتل 8 هنود إثر انهيار مبني سكني من 3 أدوار بمدينة مومباي عاصمة الهند المالية في الساعات الأولي من صباح اليوم .
وأعلن مسئول في وكالة مكافحة الكوارث في الهند أن ما يصل إلي 25 ساكنا محاصرون بين الأنقاض لافتا إلي أن فرق الإنقاذ تعمل علي إخراجهم.
و كانت في 25 أغسطس الماضي أعلنت مصادر رسمية هندية أن ما لا يقل عن 100 شخص طمرتهم أنقاض في مبني من 5 أدوار في بلدة صناعية غرب الهند.
جدير بالذكر أن انهيار المباني أمر شائع في الهند خصوصا خلال موسم الرياح الموسمية والذي يستمر من يونيو إلي سبتمبر .
 

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