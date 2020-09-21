قتلى وجرحى محاصرون في انهيار مبنى بالهند

الإثنين، 21-09-2020
09:40 ص
متابعات- الدويني فولي
قتل 8 هنود إثر انهيار مبني سكني من 3 أدوار بمدينة مومباي عاصمة الهند
المالية في الساعات الأولي من صباح اليوم .
وأعلن مسئول في وكالة مكافحة
الكوارث في الهند
أن ما يصل إلي 25 ساكنا محاصرون بين الأنقاض لافتا إلي أن فرق
الإنقاذ تعمل علي إخراجهم.
و كانت في 25 أغسطس الماضي أعلنت مصادر رسمية هندية أن ما لا يقل عن 100
شخص طمرتهم أنقاض في مبني من 5 أدوار في بلدة صناعية غرب الهند
.
جدير بالذكر أن انهيار المباني أمر شائع في الهند
خصوصا خلال موسم الرياح
الموسمية والذي يستمر من يونيو إلي سبتمبر .