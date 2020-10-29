الخميس 29 أكتوبر 2020
توقيت مصر 13:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

آخر تطورات الحالة الصحية لعائض القرني بعد دخوله العناية المركزة

"المسابقات" تحدد موعد مبدئى لإنطلاق الموسم الجديد

بعد ساعات من هجوم نيس.. الشرطة الفرنسية تفتح النار على شخص بـ"افينيون"

الجمهور يشيد بجمال نجلاء فتحي في أحدث ظهور لها

الشرطة الفرنسية: "قطع رأس امرأة" بعد هجوم طعن في نيس

مواطن يعتدي على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في جدة

"الدراويش" يحسم أول صفقات الموسم

تفاصيل حادث هجوم بسكين وقطع رأس امرأة بمدينة نيس الفرنسية

"صلاح" يرد على أنباء إصابته بهذا الفيديو

أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري الممتاز

ADS
 

قتلى وجرحى في هجوم بـ سكين بمدينة نيس الفرنسية

الشرطة الفرنسية
ارشيفية
 
الخميس، 29-10-2020 11:00 ص وكالات- الدويني فولي

أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن رجلاً شن هجوما بسلاح أبيض قرب كنيسة في مدينة نيس، جنوب فرنسا، صباح اليوم الخميس.

وأسفر الهجوم عن وقوع  قتيل وعدد من الجرحى بحادثة الطعن في نيس جنوب فرنسا.

وبدورها، أعلنت الشرطة الفرنسية أنه تم إيقاف المشتبه به واعتقال بعد تنفيذه هجوما بسكين في مدينة نيس.

وطلبت الشرطة الفرنسية تجنب محيط كنيسة نوتردام في نيس، كما فرضت طوقا أمنيا حول منطقة الهجوم.

وقال وزير الداخلية الفرنسي،  جيرالد دارمانين، إن عملية أمنية تجرى حاليا في مدينة نيس وأنه قام بتشكيل خلية لمتابعة الهجوم.

بينما قال عمدة نيس، كريستيان إستروسي، إن المشتبه به وراء الهجوم - الذي قال إستروزي إنه يبدو وكأنه حادث إرهابي - تم اعتقاله.
 

إقرأ ايضا

الداعية عائض القرني

آخر تطورات الحالة الصحية لعائض القرني بعد دخوله العناية المركزة

فرنسا

بعد ساعات من هجوم نيس.. الشرطة الفرنسية تفتح النار على شخص بـ"افينيون"

الشرطة الفرنسية

الشرطة الفرنسية: "قطع رأس امرأة" بعد هجوم طعن في نيس

أخبار متعلقة

ارشيفية

" تهديدات إرهابية " والشرطة الفرنسية تطلق تحذيرات

news-190820-saudi4

السعودية: بيان قوي تنديدًا بالإساءة إلى النبي (ص): جهلة

20190415_1555353106-737394

عاجل.. فرنسا تستغيث وتدعو إلى عدم مقاطعة بضائعها

download

مسئول سعودي سابق يُفحم "ماكرون"

download (5)

لوبان: الإسلام الراديكالي عدونا ويجب أن نشن عليه الحرب

القضاء الفرنسي

سجن فتاة في فرنسا.. بسبب تعليقها :" أستاذ التاريخ يستحق الموت "