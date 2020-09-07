قتلى وجرحى في إطلاق نار بفرنسا

الإثنين، 07-09-2020
07:56 م
الطيب حسين
أفادت وسائل الإعلام الفرنسية يوم الاثنين، بأن شخصا قتل وأصيبت امرأة في إطلاق نار بمنطقة قريبة من مدينة تولوز، جنوب غرب فرنسا
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وقالت وسائل الإعلام إن سكان منطقة لالاندي اتصلوا حوالي الساعة 7 صباحا بقوات الأمن والدفاع المدني لمساعدة الضحيتين.
وأضافت أن شابا يبلغ من العمر 18 عامًا لقي مصرعه، فيما تم نقل فتاة قاصر كانت برفقته إلى المستشفى، أصيبت بجروح خطيرة.
وأوضحت أنه لا يزال من الصعب تحديد ما الدافع وراء إطلاق النار الجديد، ولكن يبدو أن قرب منطقة لالاندي من منطقة ثري كوكس حيث تم بالفعل 4 عمليات إطلاق نار في الشهر الماضي، يشير إلى أنه قد يكون مرة أخرى مسألة تصفية الحسابات.