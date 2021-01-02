السبت 02 يناير 2021
توقيت مصر 11:34 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تصريحات جديدة لـ سهي عرفات عن قاتل زوجها

المرور يغلق 6 طرق صحراوية ورئيسية

قبل القمة.. رسالة عاجلة من أمير الكويت إلى الملك سلمان

«عُري ومشاهد مخلة».. حفل راقص في الكويت يثير ضجة (فيديو)

شاهد.. تركي آل الشيخ يتحدى بسيارته الفاخرة في «رالي دكار»

إصابة عمرو موسى بفيروس كورونا: ادعولي

عاجل وفاة وحيد حامد بعد صراع مع المرض

توجيه عاجل من «بن سلمان» بشأن الزي الوطني

بالفيديو.. الأمير النائم يثير ضجة في السعودية

ترامب يدعو أنصاره للتظاهر في واشنطن

ADS
 

قبل القمة.. رسالة عاجلة من أمير الكويت إلى الملك سلمان

647847_o
الملك سلمان وأمير الكويت
 
السبت، 02-01-2021 11:14 ص المصريون

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، رسالة ، من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وتسلم الرسالة وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، خلاله استقباله ،في مقر الوزارة بالرياض، اليوم ، مبعوث أمير دولة الكويت وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد بن ناصر المحمد الصباح.
وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.
وتأتي هذه الرسالة العاجلة التي لم يتم الكشف عن فحواها، قبل أيام قليلة من انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، والمقرر لها 5 يناير القادم.
 

إقرأ ايضا

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات و زوجته

تصريحات جديدة لـ سهي عرفات عن قاتل زوجها

1341304

توجيه عاجل من «بن سلمان» بشأن الزي الوطني

الأمير الوليد بن خالد بن طلال

بالفيديو.. الأمير النائم يثير ضجة في السعودية

أخبار متعلقة

159652884457714100

أمر ملكي عاجل بشأن سعودي قتل والده أثناء نومه

5f39beac4c59b720ff605256

العاهل السعودي وولي العهد يعزيان في الشيخ ناصر الصباح

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بتطبيق شرع الله في عبدالله الدوسري

الملك سلمان بن عبدالعزيز

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا

اتفاق الرياض

تصريحات جديدة من بن سلمان عن اتفاق الرياض

تصريحات عاجلة من البحرين عن اتفاق الرياض

تصريحات عاجلة من البحرين عن اتفاق الرياض