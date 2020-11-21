السبت، 21-11-2020
09:39 ص
متابعات- أمينة عبد العال
شهدت العاصمة الأفغانية كابل سلسلة انفجارات متتالية في الساعات الأولي من
صباح اليوم ، وأكد شهود عيان أن الأصوات ناتجة عن إطلاق صواريخ
.
ووقعت الانفجارات في أجزاء مكتظة بالسكان في قلب " كابل " بالقرب
من المنطقة الخضراء في أحد الأحياء الشمالية ، حسبما نشرت " فرانس برس ".
في ساق متصل أطلقت الجهات المعنية صفارات الإنذار في سفارات ومقار شركات في
المنطقة الخضراء ومحيطها .
و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لفجوات أحدثتها علي ما يبدو
صواريخ
أصابت مبنيين منفصلين علي الأقل ، ولم يتم التأكد من صحة الصور .
و بالرغم من أنه لم تعلن أي جهة
مسئوليتها عن الانفجارات حتى الآن إلا أن هذا الهجوم يأتي قبل اجتماع بين وزير
الخارجية الأمريكية مايك بومبيو ومفاوضين في حركة طالبان و الحكومة الأفغانية في
قطر.
جدير بالذكر أن طالبان تعهدت بعدم مهاجمة المدن بموجب اتفاق الانسحاب الأمريكي
لكن حكومة كابل حملت المتمردين أو وكلائهم مسئولية هجمات سابقة في العاصمة .