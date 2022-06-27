قادة «مجموعة السبع» يسخرون من صورة «بوتين» العارية.. ماذا قالوا؟

الإثنين، 27-06-2022
03:08 م
أفادت وكالة "فرانس برس" بأن قادة
"مجموعة السبع
" ناقشوا أثناء عشائهم ما إذا كان عليهم خلع ملابسهم
لإظهار أنهم "أكثر برودة" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
.
وسأل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
: "هل
نخلع ستراتنا أم نتركها؟".
ورد عليه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: "علينا
الانتظار حتى التقاط الصورة الرسمية قبل خلع ملابسنا".
ثم قال جونسون
مازحا إن الزعماء "يجب أن يظهروا
أنهم أكثر برودة من بوتين
".
فأجاب ترودو: "سنقدم عرضا لركوب الخيل عاري الصدر".
فأضاف جونسون
: "علينا أن نظهر لهم عضلات صدرنا".
والتقطت صور فوتوغرافية شهيرة تظهر بوتين
عاريا حتى
الخصر على صهوة حصان خلال رحلة إجازته في أغسطس 2009 إلى تايفا عندما كان رئيسا
للوزراء.