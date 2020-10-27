الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
توقيت مصر 10:14 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

كوهين يعلن عن الدول العربية التي ستطبع قريبا

"ذبابة الفاكهة" تقضي علي محاصيل الفواكه في المملكة

تحذيرات تطلقها الشرطة الفرنسية بسبب " تهديدات إرهابية "

في ذكري مقتل البغدادي.. واشنطن تتوعد "داعش" بإجراءات جديدة

مفتي عمان يثير ضجة علي مواقع التواصل بتصريحاته عن فرنسا والإساءة للرسول

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

رمضان صبحي يكشف سر رحيله عن النادي الأهلي

تعليق رمضان صبحي على خسارة بيراميدز كأس الكونفدرالية

"أديب" يحذر من مقاطعة البضائع الفرنسية.. لهذا السبب

ADS
 

في ذكري مقتل البغدادي.. واشنطن تتوعد "داعش" بإجراءات جديدة

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 27-10-2020 09:53 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته صباح اليوم أن عملها في مكافحة تنظيم " داعش" لم ينته بعد ، وذلك تزامنا مع الذكري السنوية لاغتيال زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي .
وأضافت :" قبل عام أطلقت الولايات المتحدة بالاشتراك مع التحالف الدولي والشركاء المحليين العراقيين والسوريين عملية أطاحت بـ أبو بكر البغدادي مؤسس و زعيم التنظيم ، لافتة إلي أن تدمير الخلافة الإقليمية لداعش كان انتصار كبير في المهمة لضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم المتطرف " .
و أكدت الخارجية :" أوضحنا في أقوالنا و أفعالنا أننا لن نسمح لداعش بإعادة تشكيل نفسه " .
جدير بالذكر أنه في 27 أكتوبر العام الماضي أعلنت الولايات المتحدة مقتل إبراهيم عواد السامرائي الملقب بأبو بكر البغدادي بعد هجوم  ليلي علي مقر إقامته في سوريا أدي أيضا إلي مقتل مرافقين آخرين له .
 

إقرأ ايضا

إيلي كوهين

كوهين يعلن عن الدول العربية التي ستطبع قريبا

ارشيفية

"ذبابة الفاكهة" تقضي علي محاصيل الفواكه في المملكة

ارشيفية

تحذيرات تطلقها الشرطة الفرنسية بسبب " تهديدات إرهابية "

أخبار متعلقة

العملة المعدنية

أمريكي يعثر علي عملة أثرية عمرها 222 عام

ارشيفية

قفزة جديدة في الإصابات بفيروس " كورونا" في الولايات المتحدة

بايدن

إذا أصبحت الرئيس .. "بايدن" يحذر هذه الدول

حمدوك

السودان تتوقع الإعفاء من ديون بقيمة 60 مليار دولار

ترامب

ترامب: سأخضع لفحص كورونا قبل المناظرة الرئاسية المقبلة

فاوتشي

ترامب يهاجم كبير الأطباء الأمريكيين ويصف فريقه "بالأغبياء"