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في حالة فوزه بالانتخابات.. " ترامب" يعد بإرسال المرأة الأمريكية إلي القمر

الرئيسالامريكي
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
 
الجمعة، 28-08-2020 02:15 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية ستكون أول دولة ترسل امرأة إلي القمر هي الولايات المتحدة و أول دولة  ترفع علمها علي المريخ .
و أضاف ترامب :" سنبدأ حقبة جديدة للزعامة الأمريكية في الفضاء ، وسترسل أمريكا أول امرأة إلي القمر و ستكون الولايات المتحدة أول دولة ترفع علمها في المريخ " ، جاء ذلك أثناء مؤتمر الحزب الجمهوري .
جدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية قد أعلنت عن استئناف العمل ببرنامج القمر الذي أطلق عليه اسم ارتميس ويتضمن العودة إلي القمر  و التواجد الدائم للإنسان علي سطحه ليكون المرحلة الأولي في الرحلة المأهولة لكوكب المريخ .
 

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