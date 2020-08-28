الجمعة، 28-08-2020
02:15 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
أنه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية
الأمريكية ستكون أول دولة ترسل
امرأة إلي القمر
هي الولايات المتحدة و أول دولة ترفع علمها علي المريخ
.
و أضاف ترامب
:" سنبدأ حقبة جديدة للزعامة الأمريكية في الفضاء ،
وسترسل أمريكا أول امرأة إلي القمر
و ستكون الولايات المتحدة أول دولة ترفع علمها
في المريخ
" ، جاء ذلك أثناء مؤتمر الحزب الجمهوري .
جدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية قد أعلنت عن استئناف العمل ببرنامج القمر
الذي أطلق عليه اسم ارتميس ويتضمن العودة إلي القمر
و التواجد الدائم للإنسان علي سطحه ليكون
المرحلة الأولي في الرحلة المأهولة لكوكب المريخ
.