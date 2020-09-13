في جلسة سرية.. مرزوق الغانم يلغي جلسة البرلمان لهذا السبب
البرلمان الكويتي
الأحد، 13-09-202001:58 ممتابعات- أمينة عبد العال
أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي ، مرزوق الغانم ، إلغاء جلسة المجلس لإصابة
أحد النواب بفيروس " كورونا" والتي كان من المقرر عقدها الثلاثاء القادم
، وذلك بناء علي قرار من وزارة الصحة .
و كان رئيس مجلس الأمة الكويتي " مجلس النواب" أخلي قاعة
الاجتماعات للنظر في الحالة المالية للدولة في جلسة سرية بناء علي طلب الحكومة ،
حسبما نشرت صحيفة " النهار " الكويتية .
جدير بالذكر أن وزارة الصحة الكويتية أعلنت تعافي 591 شخص من فيروس "
كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل عدد المتعافين إلي 84995 فيما بلغت أعداد الإصابات 94211 حالة .