في جلسة سرية.. مرزوق الغانم يلغي جلسة البرلمان لهذا السبب

البرلمان الكويتي

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي ، مرزوق الغانم ، إلغاء جلسة المجلس لإصابة أحد النواب بفيروس " كورونا" والتي كان من المقرر عقدها الثلاثاء القادم ، وذلك بناء علي قرار من وزارة الصحة .

و كان رئيس مجلس الأمة الكويتي " مجلس النواب" أخلي قاعة الاجتماعات للنظر في الحالة المالية للدولة في جلسة سرية بناء علي طلب الحكومة ، حسبما نشرت صحيفة " النهار " الكويتية .

جدير بالذكر أن وزارة الصحة الكويتية أعلنت تعافي 591 شخص من فيروس " كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل عدد المتعافين إلي 84995 فيما بلغت أعداد الإصابات 94211 حالة .