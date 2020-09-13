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في جلسة سرية.. مرزوق الغانم يلغي جلسة البرلمان لهذا السبب

البرلمان الكويتي
البرلمان الكويتي
الأحد، 13-09-2020 01:58 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي ، مرزوق الغانم ، إلغاء جلسة المجلس لإصابة أحد النواب بفيروس " كورونا" والتي كان من المقرر عقدها الثلاثاء القادم ، وذلك بناء علي قرار من وزارة الصحة .
و كان رئيس مجلس الأمة الكويتي " مجلس النواب" أخلي قاعة الاجتماعات للنظر في الحالة المالية للدولة في جلسة سرية بناء علي طلب الحكومة ، حسبما نشرت صحيفة " النهار " الكويتية .
جدير بالذكر أن وزارة الصحة  الكويتية أعلنت تعافي 591 شخص من فيروس " كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل عدد المتعافين إلي 84995  فيما بلغت أعداد الإصابات 94211 حالة .

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