في بوركينا فاسو.. مقتل 26 إرهابي في عمليتين للجيش

الثلاثاء، 22-09-2020
09:44 ص
متابعات- الدويني فولي
أعلنت رئاسة الجيش
في بوركينا فاسو
أن ما لا يقل عن 26 إرهابي قتلوا خلال
عمليتين نفذها الجيش
في شمال البلاد يومي 11 و 13 سبتمبر الجاري .
و أشارت في بيان لها أنه في 11 الجاري وفي أعقاب كمين قتل فيه 4 جنود في منطقة مبنتاو بمقاطعة سوم ، شن الجيش
عملية تمشيط لتعقب المهاجمين و أسفرت العملية عن مقتل 11 إرهابي و مصادرة أسلحتهم
، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و أضاف البيان أنه بعد يومين في 13 سبتمبر شنت القوات البرية والجوية عملية
عسكرية ضد مجموعة من الإرهابيين
في مقاطعة لورم و أسفرت العملية عن قتل 15 إرهابي
ومصادرة أسلحتهم ، و أنه في 15 سبتمبر نجح
قبل 4 أيام من ذلك في تفكيك قاعدة إرهابية وقتل إرهابيين
في منطقة تونجومايل بمقاطعة سوم .
جدير بالذكر أن بوركينا فاسو
ذات الحدود المشتركة مع مالي والنيجر في غرب أفريقيا منذ 5 سنوات تمردا أسفر
عن مقتل أكثر من 110 شخص و نزوح أكثر من مليون آخرين من مناطق النزاع .