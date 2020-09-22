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في بوركينا فاسو.. مقتل 26 إرهابي في عمليتين للجيش

ارشيفية
جيش بوركينا فاسو
الثلاثاء، 22-09-2020 09:44 ص متابعات- الدويني فولي
أعلنت رئاسة الجيش في بوركينا فاسو أن ما لا يقل عن 26 إرهابي قتلوا خلال عمليتين نفذها الجيش في شمال البلاد يومي 11 و 13 سبتمبر الجاري .
و أشارت في بيان لها أنه في 11 الجاري  وفي أعقاب كمين قتل فيه 4 جنود في منطقة مبنتاو بمقاطعة سوم ، شن الجيش عملية تمشيط لتعقب المهاجمين و أسفرت العملية عن مقتل 11 إرهابي و مصادرة أسلحتهم ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و أضاف البيان أنه بعد يومين في 13 سبتمبر شنت القوات البرية والجوية عملية عسكرية ضد مجموعة من الإرهابيين في مقاطعة لورم و أسفرت العملية عن قتل 15 إرهابي ومصادرة أسلحتهم ،  و أنه في 15 سبتمبر نجح قبل 4 أيام من ذلك في تفكيك قاعدة إرهابية وقتل  إرهابيين في منطقة تونجومايل بمقاطعة سوم .
جدير بالذكر أن بوركينا فاسو ذات الحدود المشتركة مع مالي  والنيجر في غرب أفريقيا منذ 5 سنوات تمردا أسفر عن مقتل أكثر من 110 شخص و نزوح أكثر من مليون آخرين من مناطق النزاع .

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