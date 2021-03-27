السبت، 27-03-2021
11:52 ص
متابعات- أمينة عبد العال
وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن
في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ توليه منصبه في البيت
الأبيض رسائل للداخل والخارج .
ومن أهم الرسائل التي وجهها أن الولايات المتحدة ستنسحب من أفغانستان لكنه
لم يحدد الجدول الزمني لإتمام هذا الانسحاب واستبعد أن تكون هناك قوات أمريكية في
هذا البلد خلال العام المقبل ، مضيفا أنه لن يتراجع عن الاتفاق الذي كان قائما علي
عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و أوضح بايدن
رؤيته حول العديد من القضايا منها تدفق المهاجرين صوب الحدود
الجنوبية للبلاد و جائحة كورونا لافتا إلي أنه يهدف إلي منح 200 مليون جرعة من
اللقاحات المضادة لكورونا خلال الأيام المئة الأولي من ولايته ، بالرغم من أنه قد
راهن في البداية علي منح 100 مليون جرعة لقاح خلال الأيام المئة الأولي .
وأشار بادين إلي أن 100 مليون مواطن أمريكي تلقوا مساعدة قدرها 1400 دولار
، مؤكدا أنه ما زال هناك أمريكيين كثيرون يعانون من البطالة ، موجها رسالة للشعب
الأمريكي قائلا : " المساعدة هنا و الأمل علي الطريق " .
وعن كوريا الشمالية
أكد أنه جاهز لبعض الدبلوماسية مع بيونجيانج ، كما
انتقد الوضع السياسي في بكين واصفا إياها بالاستبدادية علي غرار هجومه علي الرئيس الروسي
فلادمير بوتين
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