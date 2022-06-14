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فيل يدهس سيدة حتى الموت.. لكن ما فعله في جنازتها لم يحدث من قبل!

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فيل
Native
Teads
الثلاثاء، 14-06-2022 09:19 ص

واقعة صادمة عجز الجميع عن تفسيرها، تمثلت في دهس فيل لسيدة عجوز تبلغ من العمر 70 عامًا في الهند، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
قطع الفيل مسافة تبلغ 200 كيلو للوصول لقرية "ريبال" شرق الهند ليجد هذه السيدة ويدهسها حت الموت.
بعد وفاة السيدة العجوز، تم عمل مراسم تشييع الجثمان وسط الطقوس المعتادة لهم في الهند، إلا أن الفاجعة حلت على الجميع بهجوم الفيل على الجنازة وانتشال جثمان السيدة ودهسها مرة أخرى.
وأثارت الواقعة صدمة وحيرة الجميع، وسط تساؤلات إن كان هذا الفيل يعرف السيدة وجاء للانتقام منها وسط القرية أم ماذا حدث.
 

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