الثلاثاء 19 يناير 2021
توقيت مصر 12:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. ممثلة أفلام غير أخلاقية داخل مسجد شهير

السعودية.. عريس ينهار من البكاء في حفل زفافه والسبب غريب

«أهان الإسلام والنبي».. بيان من رئيس أساقفة اليونان بعد تصريحاته العدائية

تعرف علي أول حفيد للملك عبد العزيز والذي تولي تربيته بنفسه

بعد المصالحة.. السعودية تعلن عن قرار جديد مع قطر

ملك عربي يعلن زيارة إسرائيل إذا نفذت له هذا الشرط

ترامب يوقع قرار أمني أخير ضد الصين

«واس»: السجن لعدد من منسوبي الداخلية في السعودية

بشري سارة من "بايدن " للعالم.. قوانين سهلة للحصول علي الجنسية الأمريكية

قطر تكشف مصير علاقتها مع إيران بعد المصالحة الخليجية

ADS
 

فيروس شديد العدوى يضرب العراق

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 19-01-2021 09:25 ص متابعات- أمينة عبد العال
نفقت عشرات الآلاف من الدواجن قرب بلدة سامراء شمال بغداد بسبب تفشي مرض أنفلونزا الطيور .
وتكافح السلطات حاليا احتواء الوباء حتى لا ينتشر في المحافظات المجاورة ، حسبما نشرت وكالة " فرانس برس " .
و قال هيثم الحماش صاحب الحقول التي  تحولت فيها أقفاص الطيور إلي مقابر جماعية :" ينتقل عمال ملثمون حول عدد من الدجاجات الحية لالتقاط الميتة وقذفها داخل مؤخرة الشاحنة ، مضيفا " الدجاج يموت ولا يمكننا فعل شئ حاليا " .
جدير بالذكر أن مرض أنفلونزا الطيور تفشي في محافظة صلاح الدين الشمالية و سامراء إحدى مدنها ، وقد نفق ما لا يقل عن 60 ألف دجاجة حسب تصريحات المحافظ إلا أن المزارعين أكدوا أن الخسائر أعلي من ذلك بكثير .  
 

إقرأ ايضا

الملك عبد العزيز آل سعود

تعرف علي أول حفيد للملك عبد العزيز والذي تولي تربيته بنفسه

ترامب

ترامب يوقع قرار أمني أخير ضد الصين

345159_0

«واس»: السجن لعدد من منسوبي الداخلية في السعودية

أخبار متعلقة

ارشيفية

الاستخبارات تكشف عن مستودع لأسلحة وصواريخ تابعة لـ داعش

أسرار القبندي

الكويت تحيي ذكرى إعدام القوات العراقية للمناضلة والبطلة «أسرار القبندي»

ارشيفية

إيران: العراق ثاني مستورد للسلع الإيرانية بـ 5 مليار دولار

مقتدي الصدر و قاسم سليماني

بالتزامن مع ذكري مقتل سليماني.. الصدر يحذر من تصعيد عسكري

ارشيفية

دولة عربية تسجل انخفاض كبير في أعداد المصابين والوفيات

المتهم والضحية

القبض على قاتل شقيقتيه التوأم .. وسبب الجريمة صادم