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فيديو يوثق لحظة سقوط طائرة سعودية في البحر

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الطائرة
Native
Teads
الأحد، 07-08-2022 10:03 ص


تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وثقه أحد المواطنين في السعودية لحظة اختلال توازن طائرة سعودية صغيرة في الجو، وسقوطها على أحد شواطئ الحريضة بمنطقة عسير.
وفي التفاصيل فقد كشف مكتب تحقيقات الطيران ملابسات حادث سقوط الطائرة HZ-SAL التابعة لنادي الطيران بالحريضة في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح المكتب في بيان نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الحادث وقع يوم الجمعة الماضية في تمام الساعة 15:38 حسب التوقيت العالمي بجانب مهبط الطائرات التابع لنادي الطيران بالحريضة قرابة 30 مترا داخل البحر.

وأشار البيان إلى أنه تم إنقاذ قائد الطائرة ومرافقه من قبل حرس الحدود وتم نقلهم إلى مستشفى عسير المركزي بمدينة أبها، كما تم إخراج الطائرة من البحر حيث تعرضت لأضرار جسيمة.

وأكد المكتب مباشرته على الفور إجراءات التحقيق للكشف عن ملابسات وظروف الحادث.

 

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