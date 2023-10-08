فيديو هز السعودية.. والشرطة تتحرك وتصدر بيانًا

الأحد، 08-10-2023
12:02 م
صُدم روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية
بمقطع فيديو يظهر اعتداء مواطن على عامل بمحطة وقود
، قبل أن تعلن السلطات أن المعتدي موقوف.
وبسبب تأخر العامل في تقديم الخدمة للمواطن، هاجمه بقسوة وطرحه أرضا في مقطع فيديو مدته 30 ثانية وأثار ضجة واسعة في السعودية
.
وتصدر "هاشتاج" (عامل البنزين) منصة "إكس" في المملكة، وطالب الآلاف بضبط المتهم وتوقيع العقوبة عليه، فيما اشتكى آخرون من مقدمي الخدمة في محطات الوقود.
وبعد ساعات من الجدل، أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، اتخاذ الإجراءات النظامية حيال واقعة تعدي شخص على آخر في المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، إنّه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص اعتداء على آخر بالضرب، تبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة وقعت منذ شهرين، ولم يتقدم المعتدى عليه ببلاغ إلى الجهات الأمنية.
وأضاف "جرى تحديد هوية المعتدي، واتضح أنه موقوف في قضية منظورة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية حيال الواقعة، ومن وثق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".