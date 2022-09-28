فيديو.. نهاية مأساوية للاجئة الأوكرانية التي خطفت بريطاني من زوجته

الأربعاء، 28-09-2022
12:34 م
خرجت اللاجئة الأوكرانية صوفيا كركديم ، 22 عامًا ، التي هجرها عشيقها
البريطاني
، عن صمتها بشأن الانفصال المفاجئ.
وقالت اللاجئة بحسب "ديلي ميل" ، إنها محطمة بعد أن أنهى عشيقها
توني غارنيت ، 30 عامًا ، علاقتهما التي استمرت أربعة أشهر.
وتم اعتقال اللاجئة الشابة لمحاولتها كسر باب منزلهم المستأجر وأثناء ذلك
كانت تصرخ 'توني ، أنا أحبك ' ليلة أمس.
وأضافت صوفيا: "لقد ضللت الطريق. أشعر بالحزن وما زلت أشعر بمشاعر
توني، ليس لدي أحد هنا. لا منزل ولا مال. انا ليس لدى اصدقاء. أنا أبقى هنا في
مكان مثير للاشمئزاز وضعتني فيه الشرطة في برادفورد ".
قالت إن الشرطة حذرتها من الاتصال بطوني ، سواء عن طريق الهاتف أو الرسائل
أو شخصيًا ، وإذا انتهكت هذه الشروط فسيتم إعادة اعتقالها وتوجيه الاتهام إليها.
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