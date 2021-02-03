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فيديو نادر للملك سلمان عندما كان أمير للرياض

الملك سلمان
الملك سلمان
 
الأربعاء، 03-02-2021 02:55 م متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية السعودية مقطع فيديو نادر للملك سلمان بن عبد العزيز  وهو أمير للرياض ، وهو يوجه تعليمات للاهتمام بالبينة التحتية .
ويظهر في مقطع الفيديو الملك سلمان وهو يوجه مسئولي إمارة الرياض بأن يكون محل اهتمامهم متابعة مراحل التنمية في المنطقة و التطوير والخدمات المطلوبة مثل التعليم والصحة و الطرق و المواصلات وغيرها .
جدير بالذكر أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد قد صرح بأن البنية التحتية للرياض رائعة بسبب ما قام به خادم الحرمين الشريفين فيما يزيد عن 55 عام بإدارة العاصمة .  
 

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