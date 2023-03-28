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فيديو من كاميرا مراقبة يوثق لحظة هجوم فتاة مسلحة على مدرسة أمريكية وقتل 6

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الفتاة
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Teads
الثلاثاء، 28-03-2023 11:51 ص

وثق مقطع فيديو لحظة اقتحام مرتكبة جريمة المدرسة الابتدائية الأمريكية في مدينة ناشفيل وقتل 6 أشخاص بينهم 3 أطفال بعدما أطلقت النار عليهم.

 

ويظهر الفيديو الفتاة المسلحة ترتدي زيا عسكريا وتطلق النار على الأبواب وتحطم الواجهات الزجاج لتتمكن من دخول المدرسة.

 

وأبان الفيديو مرتكبة الجريمة التي هزت الرأي العام في أمريكا وهي تتجول في ساحة المدرسة وتقتحم الغرف وهي مشهورة السلاح الرشاش.

 

يذكر أن الواقعة حدثت صباح أمس الإثنين، في مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل جنوبي الولايات المتحدة، وكانت مطلقة النار تحمل بندقيتين شبه آليتين ومسدسا ولقيت مصرعها على يد الشرطة.
شاهد الفيديو بالضغط هنا

 

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