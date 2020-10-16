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فيديو مسرب لزوجة البشير يثير ضجة علي مواقع التواصل

زوجة البشير
زوجة البشير
 
الجمعة، 16-10-2020 02:21 م متابعات- أمينة عبد العال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان صور لزوجة  رئيس السودان المعزول عمر البشير ، وداد بابكر ، وهي تبدو فيها بحالة مرضية .
وكانت النيابة قد وجهت إليها تهم بالثراء الحرام و المشبوه وتم الإفراج عنها في14 أكتوبر بالضمان بسبب حالتها الصحية التي تستدعي خضوعها للعلاج بالمستشفي ، وتم القبض عليها مرة أخري في نفس اليوم من قبل لجنة التفكيك ، إلا أن وكيل النيابة أفرج عنها في 15 أكتوبر .
وأشارت النيابة إلي أنها فوجئت بالصور المتداولة لها بما يتنافي مع حقوق المتهم الدستورية وانتهاك صارخ غير كريم لخصوصية المتهمة ، حسب بيان النيابة التي نشرته الصحافة المحلية .
و أثارت الصور ضجة علي مواقع التواصل ما بين معترض علي حبسها بهذه الصورة المريضة وما بين من يوجه اتهامات أن تلك الصور للتأثير علي الرأي العام  .
 

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