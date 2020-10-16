فيديو مسرب لزوجة البشير يثير ضجة علي مواقع التواصل

الجمعة، 16-10-2020
02:21 م
متابعات- أمينة عبد العال
تداول رواد مواقع
التواصل الاجتماعي في السودان صور لزوجة رئيس السودان المعزول عمر البشير
، وداد بابكر ، وهي تبدو فيها بحالة مرضية
.
وكانت النيابة
قد وجهت
إليها تهم بالثراء الحرام و المشبوه وتم الإفراج عنها في14 أكتوبر بالضمان بسبب
حالتها الصحية التي تستدعي خضوعها للعلاج بالمستشفي ، وتم القبض عليها مرة أخري في
نفس اليوم من قبل لجنة التفكيك ، إلا أن وكيل النيابة
أفرج عنها في 15 أكتوبر .
وأشارت النيابة
إلي
أنها فوجئت بالصور المتداولة لها بما يتنافي مع حقوق المتهم الدستورية وانتهاك
صارخ غير كريم لخصوصية المتهمة ، حسب بيان النيابة
التي نشرته الصحافة المحلية .
و أثارت الصور ضجة
علي مواقع التواصل
ما بين معترض علي حبسها بهذه الصورة المريضة وما بين من يوجه
اتهامات أن تلك الصور للتأثير علي الرأي العام .