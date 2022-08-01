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فيديو مروع.. اعتداء وحشي على مهاجر أفريقي في شوارع إيطاليا حتى الموت

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الاعتداء على مهاجر
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Teads
الإثنين، 01-08-2022 12:33 م
أثارت جريمة قتل راح ضحيتها بائع متجول من أصول أفريقية، اتهامات بالعنصرية ومشاحنات سياسية في إيطاليا، التي تترقب انتخابات وطنية مقررة في سبتمبر المقبل.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مواطنا إيطاليا وهو يعتدي بالضرب على مهاجر نيجيري يدعى ليكا أوغورشوكو.
وأقدم الإيطالي على ضرب أوغورشوكو، بعكاز يستند إليه الأخير على الدوام، ما أدى إلى وفاته، وذلك أمام أعين المارة في شارع تسوق رئيسي في تشيفيتانوفا ماركي.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن شهود عيان على الجريمة ظلوا يتفرجون من دون أن يتدخل أحد على الرغم من استمرار الاعتداء لأربع دقائق، ما أثار انتقادات.
وقال نائب سكرتير جمعية تمثل النيجيريين في إيطاليا باتريك جوباديا: "دعونا ندين الحقيقة نفسها وسلوك الأشخاص الذين وقفوا متفرجين وشاهدوا شخصا معوقا يُقتل بعكازة وصوروه"، بدلا من التدخل. وأضاف: "إنه أمر مخز".
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