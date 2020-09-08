فيديو مرعب.. لحظة انفجار صاروخ صيني بالقرب من مدرسة

الثلاثاء، 08-09-2020
07:51 م
فتحي مجدي
أفادت تقارير أن صاروخًا صينيًا سقط بالقرب من مبنى مدرسة في قرية ليلونج الجبلية.
وسقط الصاروخ "لونج مارش 4 بي" على بعد أمتار قليلة من مدرسة في قرية ليلونج ببلدة جاوياو على بعد حوالي 300 ميل من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في جنوب غرب الصين، يوم الاثنين.
وتُظهر لقطات تمت مشاركتها على موقع "ويبو" الصيني، سقوط الصاروخ الفضاء بينما يصرخ القرويون. ويُظهر مقطع آخر لحظة تحطم الصاروخ خلف مبنى عنبر للنوم، مخلفًا عمودًا كبيرًا من الدخان.
ووفق موقع ProfoundSpace.org، فقد تفجر الصاروخ انفجر بالقرب من مدرسة
، مع سماع صراخ الأطفال في ما يبدو أنه ملعب.
تمت مشاركة المقطع لأول مرة مع مجموعة مغلقة من عشاق الطيران، الذين ذكروا أن الحادث وقع في حوالي 2.05 مساءً في 7 سبتمبر.
وأكدت وسائل الإعلام الحكومية الصينية، أن الصاروخ أقلع من مركز الإطلاق في الساعة 1.57 مساءً في نفس اليوم.
وقال متحدث باسم المجلس المحلي إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وأضافوا: "إنه حطام صاروخ. سقط على جبل على مسافة معينة من المساكن".
وحمل صاروخ لونج مارش 4 بي، قمرًا بصريًا بصريًا بدقة دون متر، يُعرف باسم (Gaofen-11b)، والذي يمكنه توفير صور عالية الدقة.
يمكن استخدامه أيضًا في مسوحات الأراضي وتخطيط المدن وتأكيد حقوق الأراضي وتصميم شبكة الطرق وتقدير غلة المحاصيل والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها.
ووفقًا لموقع ProfoundSpace.org، يستخدم الصاروخ مزيجًا من الهيدرازين السام ورباعي أكسيد النيتروجين للوقود، ويمكن أن يؤدي أي اتصال بأي من المواد الكيميائية إلى آثار خطيرة على الصحة.
ولم يكشف المسؤولون الصينيون حتى الآن عن أي تفاصيل بشأن الحادث.
https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/terrifying-moment-rocket-booster-nearly-22648993