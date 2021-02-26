فيديو مرعب.. لحظة إلقاء أم لأطفالها من النافذة لإنقاذهم من النار

الجمعة، 26-02-2021
10:43 ص
فتحي مجدي
وثق
مقطع فيديو، لحظة إقدام أم
على إلقاء
أطفالها الأربعة من نافذة شقتها في مدينة اسطنبول
التركية، في محاولة لإنقاذ أرواحهم بعد أن شبت فيها النيران.
وخلال
الحادث الذي وقع الأربعاء في منطقة إيسينلار في الجانب الأوروبي من اسطنبول، تظهر الأم
في المقطع، وهي تنحني من نافذة الطابق الثالث بينما يتصاعد دخان أسود كثيف حولها، قبل
أن تعاود الظهور عبر النافذة وهي تحمل طفلاً، حيث أسقطت من النافذة به في ملاءة كان
يحملها العديد من الجيران في الأسفل لإنقاذ أرواح سكان الشقة.
وفي
المقطع، سمع صوت المارة الذين وقفوا أسفل الشقة المحترقة، وهم يشجعون المرأة على إنقاذ
الأطفال، ودفعهم عبر النافذة إلى بر الأم
ان، لتقوم بإلقاء
طفل ثان سقط بأم
ان في منتصف
البطانية، وأتبعته بإلقاء
طفل ثالث لم يصب بأذى.
وقال
أحد الجيران الذي ساعد في إنقاذ الأطفال في العنوان: "أولاً، بدأ الدخان الأسود
في الظهور، ثم بدأ الأطفال بالصراخ من النوافذ، وفتحنا البطانيات"، وفقًا لموقع
(dailysabah.com).
وأخمد
رجال الإنقاذ الحريق، وقالت السلطات إن الأطفال بخير وبصحة جيدة، لكن لم يتم الإبلاغ
عن حالة الأم
، التي لم يتم تصويرها وهي تهرب من المبنى.
يأتي
ذلك بعد مقتل والد وأب وابنتهما البالغة من العمر أربع سنوات بشكل مأساوي في حريق منزل
بمدينة إكستر ببريطانيا.
ونجا
أطفالهما الثلاثة الآخرون، وهما صبيان يبلغان من العمر تسعة وأربعة أعوام وفتاة تبلغ
من العمر سبع سنوات، من الحريق ونقلوا إلى المستشفى حيث وصفت حالتهم بأنها "مستقرة".
https://admin.msryon.com/News/ht%D8%B4https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/astonishing-moment-mum-throws-kids-23567824?fbclid=IwAR2zZB2wXn9wn05DZtBZzeAlhgeLo357So5M9CBA4BS6mBy9xIG-e2eJuwQtp://